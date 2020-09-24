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СМИ: адвокат Марии Колесниковой перестала выходить на связь

РИА Новостииещё 14
2 часа назад
Днем в четверг перестала выходить на связь Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, передает портал tut.by со ссылкой на адвоката Виктора Мацкевича.
СМИ: адвокат Колесниковой перестала выходить на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 13.50 (совпадает с мск) Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - рассказал Мацкевич.
По информации портала, супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района Минска.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Происшествия,В мире,Мария Колесникова,Виктор Мацкевич,Александр Лукашенко,Центризбирком России,СКР,МВД,Минск,Беларусь,
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