«По-русски говори или заткнись!»: инцидент в маршрутке

Омске попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал NGS55.

Женщина рассказала, что во время поездки в маршрутке негромко говорила по телефону, отвернувшись к окну. В какой-то момент на нее обратил внимание попутчик.

"Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: "Или по-русски говори, или заткнись!" — поделилась Тимофеева.

В ответ на это она спросила, почему не может говорить на родном языке, после чего продолжила говорить по телефону.

"А он мне как ударит по голове кулаком. Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно", — рассказала женщина.

Она пригрозила попутчику полицией, но тот, по ее словам, был готов продолжить конфликт. Тимофеева испугалась, решила молча доехать до своей остановки, но мужчина вышел вместе с ней.

Позднее женщина узнала в нападавшем 40-летнего садовода из местного СНТ.

Родственники решили наказать виновного: вместе с дочерью Тимофеева поехала в полицию, написала заявление.

"Осталось сделать освидетельствование. У меня гематома. Особенно болит, когда расчесываешься", — сказала она.

По словам омички, родные хотели сами разобраться с грубияном, но она их отговорила. Тимофеева добавила, что ей чужд национализм и что была замужем за русским мужчиной, а от обидчика хочет добиться извинений и признания вины.