Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 30%

Москве за последние семь дней число госпитализированных с коронавирусом выросло примерно на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

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Отмечается, что за последние сутки в столице выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.

При этом в Москве есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту.

Кроме того, все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.