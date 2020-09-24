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Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%

Моя Москва.онлайн
43 минуты назад
В Москве за последние семь дней число госпитализированных с коронавирусом выросло примерно на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что за последние сутки в столице выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.
При этом в Москве есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Уточняется, что в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту.
Кроме того, все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пандемия продолжается, но ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается стабильной.
Происшествия,Сергей Собянин,ООН,РИА Новости,Москва,
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