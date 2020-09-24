Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 30%

В Москве
за последние семь дней число госпитализированных с коронавирусом выросло примерно на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Отмечается, что за последние сутки в столице выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.
При этом в Москве есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Уточняется, что в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту.
Кроме того, все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
заявил, что пандемия продолжается, но ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается стабильной.