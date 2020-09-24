«Нытика родила»: жительница Курска избила сына в такси 

Курске планируют лишить родительских прав женщину, избившую сына в такси. На видео, снятом водителем автомобиля, также слышно, как она грубо оскорбляет ребенка и угрожает его «забить». На женщину завели уголовное дело — как оказалось, она регулярно издевалась над детьми, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мальчик и его годовалый брат переданы под опеку родственников.

У женщины, избившей сына в такси, изъяли детей — их передали на воспитание отцу и бабушке. Саму жительницу Курска планируют лишить родительских прав. Об этом порталу Life сообщила начальник отдела опеки и попечительства администрации Центрального округа Мария Бикмухаметова.

«Нами был установлен факт, что у младшего ребенка (мальчик 2019 года рождения — «Газета.Ru») есть папа. Юридически мы передали ребенка отцу, чтобы он занимался его воспитанием. Второй ребенок пока находится у бабушки. Я однозначно принимаю решение, что необходимо обращаться в суд для лишения родительских прав», — заявила Бикмухаметова.

Причиной для возмущения органов соцопеки послужило видео, снятое курским таксистом: на нем пассажирка автомобиля грубо избивает и оскорбляет своего 11-летнего ребенка из-за забытых в школе документов.

«Ты что, не взял второй пакет документов?! Я сейчас тебя буду бить. Я просто тебя сейчас забью в этой машине! — слышно на видеозаписи крики женщины. — Нытика-ублюдка родила. Когда ты уже вырастешь и съедешь от меня, я терпеть тебя не могу».

На ситуацию уже отреагировала региональный детский омбудсмен Наталья Листопадова. «Судя по видео, машина проезжает по Северо-западному району г. Курска рядом со школой №55. Это происходило 22 сентября в 10.00 утра. Если к ребенку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя», — заявила она.

Как сообщали местные СМИ, личность женщины удалось установить за 14 минут — сразу после того, как супруга таксиста выложила скандальное видео в сеть. Информация о ней передана в полицию, сообщили «Газете.Ru» в приемной уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курской области.

«Ситуация на контроле, эта женщина уже установлена и найдена. Информация передана в полицию. Соответственно, правоохранительные органы уже занимаются проверкой», — уточнили там.

В УМВД по региону подтвердили информацию о проведении проверки и пообещали сообщить ее результаты. «Как только видео мы увидели — доложили руководству УМВД и проверку незамедлительно начали. Мы знаем автора видеозаписи, предполагаемую фамилию женщины», — добавили в полиции.

Тем же вечером женщину задержали и доставили в отделение, где следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».

«По версии следствия, подозреваемая, в период с 2016 года по 22 сентября 2020 года используя малозначительные поводы, применяла насилие к своему 11-летнему сыну путем систематического нанесения побоев», — говорится в сообщении регионального СК.

Кроме того, как сообщили полиции родственники девушки, она регулярно злоупотребляла алкоголем, после чего начинала вести себя неадекватно и срывалась на детей.

«Я ожидал этого, но не так скоро», — заявил Ruptly отец младшего ребенка.

Ранее, в начале сентября, еще один инцидент с такси произошел в Тюмени. Там пассажирка с ребенком сначала угрожала водителю, который отказался везти ее без детского кресла, а потом начала крушить машину внутри. Видео конфликта пострадавший таксист записал на видеокамеру.

На съемке видно, как мужчина пытается объяснить женщине, что не имеет права перевозить ее ребенка без детского кресла, так как это является нарушением. Для этого нужно было выбрать специальный тариф, а не «эконом», однако пассажирка заявила, что впервые слышит про это правило.

«Решил тут выпендриваться. Ничего страшного, у меня четверо детей. Буду я вам сейчас детские кресла оплачивать», — подчеркивает она на видео и начинает бить по сиденью, а также пинать водителя. Чем закончился конфликт, на видео не показано.

Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе городского УМВД. «В полицию не обращался ни таксист, ни пассажир, но по данному факту сейчас назначена проверка», — заявили в ведомстве.