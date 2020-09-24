Отец Тесака заявил о пытках сына 

Сергей Марцинкевич заявил, что его сына Максима, более известного как Тесак, перед смертью в следственном изоляторе жестоко пытали, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Мужчина находится в Челябинске, где получает тело неонациста для последующей перевозки в Москву.

Общаясь с журналистами, Марцинкевич подчеркнул, что смерть сына наступила в результате преднамеренного убийства. По его словам, на теле мужчины есть следы пыток: ему якобы вырвали два ногтя на пальцах на ногах, делали непонятные уколы.

«Не верьте в то, что вам говорят», — посоветовал Сергей Марцинкевич сотрудникам СМИ.

Правоохранители, как сообщал «Рамблер», в настоящее время придерживаются мнения, что Максим Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. 6 сентября его тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО, где неонацист ожидал пересылки в Москву.

Считается, что Тесак покончил жизнь самоубийством при помощи одноразового бритвенного станка. Известно, что в распоряжении правоохранителей имеется якобы предсмертная записка Марцинкевича, в которой он просит передать личные вещи своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге.