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Опубликовано видео избиения полицейского пьяным вахтовиком

Алевтина Жаркова
18 минут назад
В аэропорту города Красноярска пьяный мужчина избил полицейского. Инцидент произошел рано утром 20 сентября.
Двое вахтовиков в ожидании рейса проводили время за распитием спиртных напитков в кафе воздушной гавани. В какой-то момент между коллегами возник конфликт, который перерос в потасовку.
Чтобы разнять дерущихся, вызвали полицейского, который в итоге задержал одного из участников конфликта. Однако на улице нарушитель внезапно атаковал стража порядка.
Нападение сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как агрессивный хулиган наносит удары сотруднику полиции у дверей аэропорта. Прекратить избиение удалось лишь после того, как на помощь блюстителю правопорядка подоспел его сослуживец.
Происшествия,Видео,Красноярск,
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