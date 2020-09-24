В аэропорту города Красноярска
пьяный мужчина избил полицейского. Инцидент произошел рано утром 20 сентября.
Двое вахтовиков в ожидании рейса проводили время за распитием спиртных напитков в кафе воздушной гавани. В какой-то момент между коллегами возник конфликт, который перерос в потасовку.
Чтобы разнять дерущихся, вызвали полицейского, который в итоге задержал одного из участников конфликта. Однако на улице нарушитель внезапно атаковал стража порядка.
Нападение сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как агрессивный хулиган наносит удары сотруднику полиции у дверей аэропорта. Прекратить избиение удалось лишь после того, как на помощь блюстителю правопорядка подоспел его сослуживец.