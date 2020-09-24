В аэропорту города Красноярска пьяный мужчина избил полицейского. Инцидент произошел рано утром 20 сентября.

Двое вахтовиков в ожидании рейса проводили время за распитием спиртных напитков в кафе воздушной гавани. В какой-то момент между коллегами возник конфликт, который перерос в потасовку.

Чтобы разнять дерущихся, вызвали полицейского, который в итоге задержал одного из участников конфликта. Однако на улице нарушитель внезапно атаковал стража порядка.