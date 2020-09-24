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Раскрыта причина гибели дочери Владимира Конкина 

Артём Кульша 15 минут назад
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Фото: соцсети
В фитнес-клубе Jump в Москве, в бассейне которого произошел несчастный случай с дочерью актера Владимира Конкина Софьей, нет медицинского пункта. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 32-летняя Конкина погибла в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Городскую клиническую больницу имени Боткина (Боткинскую больницу) с диагнозом «Утопление».
По информации «Московского комсомольца», позавчера около 23:30 по местному времени посетители фитнес-центра Jump на улице Красная Пресня обнаружили Конкину практически на дне бассейна, вытащили ее оттуда, оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали за шесть минут, завели сердце женщины, которое к тому моменту перестало биться, и доставили ее в больницу.

« (Тем временем. — Прим. ред.) сотрудники клуба вынесли личные вещи Конкиной из шкафчика — небольшой кожаный рюкзачок с документами, спортивная сумка. Эти вещи передали Боткинской больнице. Особое внимание обратили сотрудники на отсутствие медпункта в фитнес-клубе», — сообщает «Московский комсомолец».

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Происшествия , Владимир Конкин , Московский комсомолец , Москва
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