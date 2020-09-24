Раскрыта причина гибели дочери Конкина

В фитнес-клубе Jump в Москве , в бассейне которого произошел несчастный случай с дочерью актера Владимира Конкина Софьей, нет медицинского пункта. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 32-летняя Конкина погибла в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Городскую клиническую больницу имени Боткина (Боткинскую больницу) с диагнозом «Утопление».

По информации «Московского комсомольца», позавчера около 23:30 по местному времени посетители фитнес-центра Jump на улице Красная Пресня обнаружили Конкину практически на дне бассейна, вытащили ее оттуда, оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали за шесть минут, завели сердце женщины, которое к тому моменту перестало биться, и доставили ее в больницу.