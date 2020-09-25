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Выбросивший кота из окна ради спасения кошки россиянин получил штраф 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
Житель Пензы выбросил из окна жилого дома кота, напавшего на кошку коллеги, и получил штраф в размере 20 тысяч за жестокое обращение с животными. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
По данным правоохранителей, в декабре 2019 года 46-летний уроженец Пермского края пришел по рабочим вопросам к коллеге домой. Когда он заходил в квартиру, с лестничной клетки в помещение вбежал кот и напал на кошку хозяйки. Россиянин разнял дерущихся животных, взял кота за шкирку и выбросил его в окно между седьмым и восьмым этажами дома.

«Животное получило множество телесных повреждений. Жители дома увидели произошедшее, подобрали кота, отвезли в ветеринарную клинику и обратились в полицию», — сказано в сообщении прокуратуры.

В итоге суд признал жителя Пензы виновным по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным» и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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