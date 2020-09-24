Россиянин до смерти избил родную бабушку

Следственный комитет (СК) ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей бабушки в Серпухове, повлекшем ее смерть. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его бабушки. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, 22 сентября мужчина, находясь в квартире, расположенной в Серпухове, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений в приступе агрессии нанес своей 91-летней бабушке телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась.
«Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, допрошен обвиняемый и соседи. Назначены экспертизы», — добавила представитель ведомства.