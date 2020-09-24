Россиянин до смерти избил родную бабушку

«Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его бабушки. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.