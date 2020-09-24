Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео 

Убийца участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно спустя 40 лет. Музыкант был убит 8 декабря 1980-го года у входа в здание «Дакота», в котором Леннон проживал вместе со своей женой Йоко Оно и сыном. Джон возвращался со студии звукозаписи "Record Plant", когда Чепмен начал стрелять в музыканта. Смерть Леннона была констатирована по прибытии в больницу Святого Луки—Рузвельта из-за обширной потери крови. Сам Чепмен тогда объяснил свой поступок недовольством образом жизни музыканта.

В августе этого года Чепмену 11-й раз отказали в досрочном освобождении. Сейчас ему 65 лет.