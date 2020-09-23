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Абызова оставили в СИЗО до конца года 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Абызова оставили в СИЗО до конца года
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд продлил до 25 декабря срок ареста для бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря», — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

В четверг, 24 сентября, Гагаринский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры, требующей взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд рублей.
13 августа Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу Михаила Абызова и 11 соучастников.
Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.
Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости
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