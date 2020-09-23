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Обматерившую сына в такси женщину ищет полиция 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Полиция Курска разыскивает мать, обматерившую и избившую ребенка в такси. Видеозапись, на которой неадекватная женщина кричит матом по телефону на дочь из-за забытых документов, а затем переключается на сидящего рядом сына, появилась в телеграм-канале Mash.
Запись была сделана видеорегистратором в машине такси. На видео женщина, в частности, говорит своему сыну:

«С*ка, нытика-ублюдка родила. Нытик-ублюдок, б***. Когда ты, с*ка, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу. Вообще», — а затем бьет ребенка по лицу.

После публикации видео женщиной заинтересовалась полиция и детский омбудсмен Курской области.
В полиции призвали водителя такси предоставить данные пассажирки в УВД Курска, а также обратились к гражданам, которые узнали женщину на видео.

«Все, кто располагает информацией о ее личности также могут предоставить их в любой отдел полиции, чтобы помочь скорейшему разбирательству. Анонимность гарантируем», — приводит просьбу полицейских телеграм-канал Life Shot.

Региональный детский омбудсмен Наталья Листопадова, в свою очередь, заявила, что видео «повергло в шок» как ее, так и всех жителей Курска. Она предположила, что запись была сделана в Северо-западном районе Курска, предположительно рядом со школой № 55. Снято оно было утром 22 сентября.

«Если к ребёнку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя», — сказала Листопадова изданию «Подъем».

Как сообщал «Рамблер», пассажирки такси зачастую становятся «антигероями» в интернете из-за скандального поведения. Так, в марте в Сети распространилось видео, на котором пассажирка в течение нескольких минут кричит на таксиста, оскорбляет его и требует везти по адресу, где ее «ждут люди». После инцидента фраза «вези меня, мразь» стала мемом.
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Происшествия , Видео , МВД , Курск
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