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В пьяной драке у омского паба погиб защитник хоккейной команды «Олимп» 

runews24.ru 36 минут назад
Защитник хоккейной команды погиб в пьяной драке
Фото: РИА Новости
Погибшим в пьяной драке, которая произошла ранним утром 18 сентября у бара «Калинка» в Омске, оказался 28-летний защитник любительской хоккейной команды «Олимп» Михаил Клементьев.
Следствием установлено, что в тот день вышедший из бара нетрезвый хоккеист вступил в драку с молодым человеком из стоявшей неподалеку компании.
На помощь последнему подоспел 30-летний прохожий, который жестоко избил спортсмена, причинив ему тяжелую черепно-мозговую травму, от которой Клементьев скончался на месте до приезда скорой.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Известно, что у погибшего в драке спортсмена остались жена и маленький сын.
Одноклубники Михаила помнят его как доброго и отзывчивого человека, на которого всегда можно было положиться. Они до сих пор не верят в произошедшее.
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Происшествия , Омск
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