Защитник хоккейной команды погиб в пьяной драке

Погибшим в пьяной драке, которая произошла ранним утром 18 сентября у бара «Калинка» в Омске , оказался 28-летний защитник любительской хоккейной команды «Олимп» Михаил Клементьев.

Следствием установлено, что в тот день вышедший из бара нетрезвый хоккеист вступил в драку с молодым человеком из стоявшей неподалеку компании.

На помощь последнему подоспел 30-летний прохожий, который жестоко избил спортсмена, причинив ему тяжелую черепно-мозговую травму, от которой Клементьев скончался на месте до приезда скорой.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Известно, что у погибшего в драке спортсмена остались жена и маленький сын.

Одноклубники Михаила помнят его как доброго и отзывчивого человека, на которого всегда можно было положиться. Они до сих пор не верят в произошедшее.