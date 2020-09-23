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Адвокат назвал причину смерти Тесака 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названа причина смерти Тесака
Фото: РИА Новости
Националист Максим «Тесак» Марцинкевич умер от асфиксии. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Сидоров.
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок.
При этом, по словам адвоката, семья Марцинкевича получила справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти, и там никак не были отмечены раны на шее и руках погибшего.

«В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии», — пояснил Иван Сидоров.

Ранее отец Максима Марцинкевича заявил, что не верит в то, что его сын мог покончить с собой. Он отметил, что уже написал заявление о возбуждении уголовного дела.
При этом 17 сентября в Следственном комитете России заявили, что незадолго до своей смерти Марцинкевич признался в совершении нескольких убийств, раскаялся в этом и, возможно, убил себя, потому что не смог смириться с тяжестью и бессмысленностью совершенных преступлений и неизбежностью длительного лишения свободы.
Комментарии
Происшествия , Иван Сидоров , Максим Марцинкевич , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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