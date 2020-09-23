Названа причина смерти Тесака

Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок.

При этом, по словам адвоката, семья Марцинкевича получила справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти, и там никак не были отмечены раны на шее и руках погибшего.

«В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии», — пояснил Иван Сидоров.

Ранее отец Максима Марцинкевича заявил, что не верит в то, что его сын мог покончить с собой. Он отметил, что уже написал заявление о возбуждении уголовного дела.