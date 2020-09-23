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Московский сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке 

Мослента 1 час назад
Сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке
Фото: РИА Новости
Московский сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке в квартире 25-летней девушки, к которой он приехал на вызов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Какое-то время назад москвичка Татьяна сложила свои сбережения в старый носок, который оборудовала магнитом и прицепила его на железную трубу глубоко под ванную. В один из дней в ванной забился сток и девушка вызвала сантехника. Хозяйка не следила за действиями мужчины и занималась домашними делами.

«Закончив ремонтные работы, сантехник быстро собрал свои инструменты, получил расчет и поспешил ретироваться из квартиры. Работа была выполнена, Татьяна осталась довольна», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

Про свой тайник девушка вспомнила лишь на следующий день и, заглянув под ванную, не обнаружила там носка.
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Происшествия , МВД
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