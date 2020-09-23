Раскрыта причина смерти жертвы историка Соколова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Причиной смерти аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, стали выстрелы в голову с близкого расстояния. Об этом в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга заявил судмедэксперт. Известно, что завотделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Санкт-Петербурга Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения, отмечает РИА Новости. Он подтвердил уже звучавшие в суде заключения о причинах смерти Ещенко — нескольких выстрелах в голову.

«Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до полутора метров», — заявил Василенко.

Кроме того, он подчеркнул, что голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения. Родители убитой историком Соколовым аспирантки отказались от компенсации Напомним, в ноябре минувшего года в Санкт-Петербурге у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Соседка Соколова: он бил Ещенко перед убийством
Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали и романтические отношения. Позже суд арестовал доцента.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Актер Дмитрий Жулин разбился в ДТП Новости за ночь: Актер Дмитрий Жулин разбился в ДТП Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , РИА Новости , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Власти Германии отреагировали на выписку Навального
00:54
Власти Германии отреагировали на выписку Навального
В мире
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Раскрыта причина смерти жертвы историка Соколова
01:03
Раскрыта причина смерти жертвы историка Соколова
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение