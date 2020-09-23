Член ОПГ «Халиулинские» выстрелил в полицейского 

Члена ОПГ «Халиулинские» будут судить за выстрел в полицейского из травматического пистолета во время задержания, сообщает издание Ura.ru. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Речь идет о 29-летнем Азате Бабаеве. Он проходил подозреваемым по другому уголовному дело, но, когда сотрудники уголовного розыска приехали его задержать, без боя мужчина решил не сдаваться. Прекрасно понимая, что перед ним стоит сотрудник правоохранительных органов он вынул травматический пистолет «Гроза 02» и выстрелил в стража порядка. Полицейскому удалось увернуться.

Тем не менее на Бабаева завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Если суд признает его виновным, впоследствии ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Журналисты отмечают, что Бабаев — активный участник ОПГ «Халиулинские», некогда державшей в страхе жителей Тракторозаводского района Челябинска. Основатель группы Александр Резванов был убит еще в 2006 году. Последние участники ОПГ были задержаны в августе текущего года.