Житель Новосибирска разбил окно такси и затеял драку с водителем, отказавшимся вести ребенка без детского кресла. Пострадавший и очевидцы сняли произошедшее на видео, его опубликовал NGS.RU.

В первой части ролика таксист пререкается с россиянином, стоящим на улице с женщиной и двумя детьми. Автомобилист объясняет, почему не будет выполнять заказ. В какой-то момент мужчина подходит к машине и начинает расшатывать стекло в окне со стороны водителя, в итоге раскалывает его, и оно разлетается на мелкие части. «Мало тебе, ***?!» — кричит нападавший.

Во второй половине видео показан вид из окна дома, возле которого стоял автомобиль. Сначала демонстрируется момент разрушения стекла с другого ракурса, потом сцена с дракой двух мужчин на дороге.

Таксист рассказал изданию, что приехал на вызов по тарифу «эконом». Пассажиры хотели поехать с детьми, которым на вид было примерно шесть и десять лет. Услышав, что водитель не повезет их без специального кресла, женщина объявила, что он уже пятый такой. Позже пара начала «кидаться» на автомобилиста. По его словам, в результате нападения было разбито не только стекло, но и мобильные телефон.

Пострадавший зафиксировал ушибы у врачей и написал заявление в полицию. Проводится проверка.