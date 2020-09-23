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Россиянин разбил окно такси за отказ водителя вести ребенка без детского кресла 

Lenta.ru 1 час назад
Житель Новосибирска разбил окно такси и затеял драку с водителем, отказавшимся вести ребенка без детского кресла. Пострадавший и очевидцы сняли произошедшее на видео, его опубликовал NGS.RU.
В первой части ролика таксист пререкается с россиянином, стоящим на улице с женщиной и двумя детьми. Автомобилист объясняет, почему не будет выполнять заказ. В какой-то момент мужчина подходит к машине и начинает расшатывать стекло в окне со стороны водителя, в итоге раскалывает его, и оно разлетается на мелкие части. «Мало тебе, ***?!» — кричит нападавший.
Во второй половине видео показан вид из окна дома, возле которого стоял автомобиль. Сначала демонстрируется момент разрушения стекла с другого ракурса, потом сцена с дракой двух мужчин на дороге.
Таксист рассказал изданию, что приехал на вызов по тарифу «эконом». Пассажиры хотели поехать с детьми, которым на вид было примерно шесть и десять лет. Услышав, что водитель не повезет их без специального кресла, женщина объявила, что он уже пятый такой. Позже пара начала «кидаться» на автомобилиста. По его словам, в результате нападения было разбито не только стекло, но и мобильные телефон.
Пострадавший зафиксировал ушибы у врачей и написал заявление в полицию. Проводится проверка.
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Происшествия , Видео , Новосибирский городской сайт , Новосибирск
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