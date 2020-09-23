Москвич убил себя и мать из-за сноса частного дома 

Житель Новой Москвы застрелил мать, а затем себя из-за будущего сноса частного дома в связи со строительством федеральной трассы, сообщает телеканал «360». В своей смерти самоубийца попросил винить «коррупционеров», которые не дали ему возможность отстоять свое жильё.

Трагедия развернулась в СНТ Родник недалеко от деревни Десна. Известно, что семья строила дом на протяжении последних 30 лет и новость о том, что через их участок пройдет федеральная трасса М3 «Украина», грянула как гром среди ясного неба.

Мужчина попытался отстоять свое жильё в суде, потребовав изменить направление дороги, но тщетно. Пребывая в состоянии глубочайшей депрессии, он решил наложить на себя руки.

В предсмертной записке он пояснил, что не сможет пережить потерю дома. Мать мужчина решил убить, потому что одна она не смогла бы ухаживать за жильём. В своей смерти он попросил винить «коррупционеров».

22 сентября в частном секторе Новой Москвы были обнаружены тела мужчины и пожилой женщины, которые приходятся друг другу близкими родственниками, заявили журналистам в Следственном управлении по Москве. Правоохранители признали, что на суицид погибшего подтолкнула затяжная депрессия. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии.