Петербуржец расчленил транссексуала 

Житель Санкт-Петербурга убил и расчленил транссексуала и был за это задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В июне в реке Мге были обнаружены фрагменты тела 23-летнего Жамшида Х., который проживал на территории России без регистрации и занимался проституцией. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Вчера по подозрению в его совершении был задержан 53-летний безработный Юрий Яновский , ранее судимый за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Согласно версии следствия, в январе он зарезал Жамшида Х. кухонным ножом в апарт-комплексе на набережной Макарова в Санкт-Петербурге, расчленил труп пилой, вывез фрагменты тела в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.