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Петербуржец расчленил транссексуала 

Артём Кульша 1 час назад
Петербуржец расчленил транссексуала
Фото: РИА Новости
Житель Санкт-Петербурга убил и расчленил транссексуала и был за это задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В июне в реке Мге были обнаружены фрагменты тела 23-летнего Жамшида Х., который проживал на территории России без регистрации и занимался проституцией. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Вчера по подозрению в его совершении был задержан 53-летний безработный Юрий Яновский, ранее судимый за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
Согласно версии следствия, в январе он зарезал Жамшида Х. кухонным ножом в апарт-комплексе на набережной Макарова в Санкт-Петербурге, расчленил труп пилой, вывез фрагменты тела в Кировский район Ленинградской области и выбросил в реку.
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», историк Олег Соколов застрелил в Санкт-Петербурге свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве. В июле 2020-го жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал была арестована по подозрению в убийстве и расчленении мужа.
Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Юрий Яновский , Олег Соколов , МВД , Мга , Санкт-Петербург
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