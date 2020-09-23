Россиянин десятки раз насиловал несовершеннолетних дочерей 

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Житель Алтайского края насиловал своих дочерей и сядет за это в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно версии следствия и суда, в 2016-2020 годах ранее судимый 39-летний житель одного из сел Каменского района совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих девяти-, 10— и 15-летней дочерей от предыдущего брака.

Следователи доказали 11 эпизодов противоправных действий, совершенных мужчиной. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) России «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».