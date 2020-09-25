Адвокат сообщил о следах пыток на теле Тесака 

Так, стало известно, что на теле Марцинкевича обнаружили следы пыток.

«Есть повреждения на руках и ногах. Пока непонятно, какого характеры следы. Сообщили, что мошонка синяя», — сообщил адвокат.

Сидоров заявил, что на теле также есть следы удушья. По словам юриста, сегодня или завтра состоится транспортировка тела в Москву

«Если мы узнаем, как была сломана эта кость, то сможем сделать вывод», — заметил адвокат.

Также юрист заявил, что отец Тесака увидел на теле еще и следы уколов. Однако защита Марцинкевича еще не видела никаких официальных документов.

Что касается записок и расписок, сделанных Тесаком перед смертью, — об одной следователь смог сказать, только что она начинается со слов «не выдержав» и заканчивается словом «себя сам». Датирована записка 15 октября 2020 года.

Также выяснилось, что в деле скончавшегося были обнаружены специальные пометки, что он склонен к распространению экстремисткой идеологии. Эти отметки свидетельствуют о контроле за ним, пояснил юрист.

Ранее Сидоров заявил, что раны на руках и шее националиста не могли стать причиной его смерти, он умер от удушения.