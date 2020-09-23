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Адвокат сообщил, что в день смерти Марцинкевича в его камере не работало видеонаблюдение 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска, в которой находился националист Максим Марцинкевич, не работала в день его смерти. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

"Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно", — рассказал Михальчик.

Он добавил, что в среду отцу Марцинкевича должны выдать тело сына для транспортировки в Москву. По словам адвоката, защита пока не ознакомлена с экспертизой тела, проведенной СК.
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Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.
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Происшествия , Видео , Криминал , Максим Марцинкевич , СКР , ФСИН , Челябинск
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