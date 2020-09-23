"Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно", — рассказал Михальчик.