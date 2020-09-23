Ради селфи украинец залез в вольер со львами

В зоопарке города Одессы посетитель ради селфи проник в вольер с дикими хищниками. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через ограду в клетку со львами и пытался сфотографироваться с ними. Местные обитатели не проявили агрессию по отношению к незваному гостю и не стали нападать на него.

Перед тем, как вызволить дебошира, сотрудникам зоопарка пришлось вывести всех животных из вольера. После этого за любителем «фотосафари» явились стражи порядка. Однако покидать «жилище» диких кошек мужчина отказался, и полицейскому пришлось применить газовый баллончик.

Аналогичный случай произошел ранее в польском зоопарке. Там мужчина залез в вольер с медведем и устроил с ним потасовку.