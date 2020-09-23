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Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Кирове возле Вечного огня, установленного в честь павших героев Великой отечественной войны, блогерши решили снять ролик для социальной сети Tiktok. Две девушки забрались на монумент и позировали для третьей подруги, которая снимала все происходящее на видео. Тиктокерши попытались изобразить тверк и крутили попами прямо над огнем. Кировские полицейские уже заинтересовались данным видео, девушек разыскивают. Данные, на первый взгляд, безобидные действия могут попадать под 244-ую статью УК РФ "Осквернение надмогильных сооружений". По этой статье виновным может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Киров
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