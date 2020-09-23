Из российской колонии сбежали заключенные

«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.