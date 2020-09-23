Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане 

RT на русском и ещё 14 51 минуту назад
Из российской колонии сбежали заключенные
Фото: РИА Новости
Шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.

«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.

На поиск заключённых направлен личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки, добавили в ведомстве.
В апреле из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.
RT на русском: последние новости
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке
Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убивший 77 человек озвучил просьбу
Убивший 77 человек озвучил просьбу
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
Видео
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
00:42
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
Армия
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
00:19
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
07:09
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
Политика
Появилось видео подробностей падения Су-30
01:08
Появилось видео подробностей падения Су-30
Происшествия
В «Зоне 51» нашли «гигантских роботов»
04:55
В «Зоне 51» нашли «гигантских роботов»
В мире
Опубликовано видео проповедей Патриарха Кирилла
03:47
Опубликовано видео проповедей Патриарха Кирилла
Общество
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение