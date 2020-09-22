Виссарион отказался признавать вину

Руководитель религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, заявил, что отказывается признавать вину в создании объединения, деятельность которого сопровождается насилием. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с 1991 года и до задержания 22 сентября 2020 года Тороп, а также Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство сектой и привлекали в нее граждан для извлечения прибыли. В свое работе они применяли психологическое насилие — части последователей их организации получила тяжкий вред здоровью.

Вопрос об избрании задержанному меры пресечения рассматривается судом в закрытом режиме.

О задержании руководителей секты стало известно 22 сентября. Автоматчики ФСБ увезли Виссариона на вертолете. На дорогах по направлению к общине очевидцы видели колонну из 50 автомобилей с силовиками.