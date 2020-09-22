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Глава «Церкви последнего завета» Виссарион отказался признавать вину 

Lenta.ru 55 минут назад
Виссарион отказался признавать вину
Фото: РИА Новости
Руководитель религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, заявил, что отказывается признавать вину в создании объединения, деятельность которого сопровождается насилием. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС.
По версии следствия, с 1991 года и до задержания 22 сентября 2020 года Тороп, а также Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство сектой и привлекали в нее граждан для извлечения прибыли. В свое работе они применяли психологическое насилие — части последователей их организации получила тяжкий вред здоровью.
Вопрос об избрании задержанному меры пресечения рассматривается судом в закрытом режиме.
О задержании руководителей секты стало известно 22 сентября. Автоматчики ФСБ увезли Виссариона на вертолете. На дорогах по направлению к общине очевидцы видели колонну из 50 автомобилей с силовиками.
В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.
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Происшествия , Иисус Христос , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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