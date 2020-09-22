Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери дома

В новой Москве мать и сын совершили суицид из-за угрозы выселения из дома, сообщил телеграм-канал 112.

Рядом с телами мужчины и женщины найдена предсмертная записка. В ней погибшие сообщают, что решили свести счеты с жизнью после того, как узнали, что в связи со строительством дороги им грозит выселение из дома, который они строили 30 лет.

«В нашей трагедии прошу винить коррупционеров, изменивших в своих целях направление дороги», — говорится в записке.

В ней также отмечается, что обращения в различные инстанции результата не дали.

Предположительно, мужчина сначала застрелил мать, а затем убил себя.

главном следственном управлении СК РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины в частном доме в поселении Десеновское, однако о самоубийстве пока не говорят. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.