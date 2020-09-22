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Семья совершила суицид в Новой Москве 

Вероника Полынина и ещё 3 17 минут назад
Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери дома
Фото: ТАСС
В новой Москве мать и сын совершили суицид из-за угрозы выселения из дома, сообщил телеграм-канал 112.
Рядом с телами мужчины и женщины найдена предсмертная записка. В ней погибшие сообщают, что решили свести счеты с жизнью после того, как узнали, что в связи со строительством дороги им грозит выселение из дома, который они строили 30 лет.

«В нашей трагедии прошу винить коррупционеров, изменивших в своих целях направление дороги», — говорится в записке.

В ней также отмечается, что обращения в различные инстанции результата не дали.
Предположительно, мужчина сначала застрелил мать, а затем убил себя.
В главном следственном управлении СК РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины в частном доме в поселении Десеновское, однако о самоубийстве пока не говорят. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Как сообщал «Рамблер», 16 сентября националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил жизнь самоубийством в одиночной камере челябинского СИЗО. В СК РФ заявили, что незадолго до самоубийства Марцинкевич признался в совершении нескольких убийств, раскаялся в этом и, возможно, убил себя, потому что не смог смириться с тяжестью и бессмысленностью совершенных преступлений.
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Москва
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