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Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери своего дома 

Газета.Ru 32 минуты назад
Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери дома
Фото: ТАСС
В Новой Москве сын убил мать, после чего покончил с собой. Как сообщает Telegram-канал 112, погибшие написали совместную предсмертную записку.

"Погибший Антон С. и его мать Валентина С. купили землю и 30 лет строили дом. Но затем выяснилось, что именно в этом месте по проекту должна проходить новая трасса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они пытались обратиться в суд, но не смогли отстоять свой дом. После этого семья решила, что им ничего не остается, кроме суицида.
На месте работают следователи.
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Происшествия , Криминал , Москва
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