Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери дома

В Новой Москве сын убил мать, после чего покончил с собой. Как сообщает Telegram-канал 112, погибшие написали совместную предсмертную записку.
"Погибший Антон С. и его мать Валентина С. купили землю и 30 лет строили дом. Но затем выяснилось, что именно в этом месте по проекту должна проходить новая трасса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что они пытались обратиться в суд, но не смогли отстоять свой дом. После этого семья решила, что им ничего не остается, кроме суицида.
На месте работают следователи.