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В Москве в одном из ТЦ мужчину ударили топором по голове 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Мужчину ударили топором по голове в ТЦ в Москве
Фото: News.ru
В одном из московских торговых центров мужчина в результате потасовки ударил своего оппонента топором по голове.
Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, инцидент произошёл вечером 21 сентября на улице Горчакова напротив дома 12, пострадавший был доставлен в реанимацию.
Согласно данным столичного ГУ МВД РФ, у пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости и рубленая рана теменной области. В ведомстве также проинформировали, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2. ст. 111 УК РФ).
Ранее NEWS.ru писал, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он натравил собаку на сожителя бывшей жены и убил его топором, передаёт следственное управление СК по Татарстану.
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Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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