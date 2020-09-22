Лидера религиозной общины хотели убить на Кубани

Все новости на карте

По данным правоохранительных органов, 60-летний мужчина и 70-летняя женщина искали киллера для убийства главы общины.

В роли убийцы выступил полицейский, рассказала Волк. Заказчики выдали ему монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок для конспирации, а также сообщили необходимую информацию о будущей жертве.

Сотрудник полиции подготовили постановочные фотографии с места "убийства", при обмене снимков на вознаграждение заказчики преступления были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, отметила представитель МВД.