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Убийство лидера религиозной общины предотвратили на Кубани 

Газета.Ru и ещё 2 45 минут назад
Лидера религиозной общины хотели убить на Кубани
Фото: РИА Новости
Полицейские предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.
По данным правоохранительных органов, 60-летний мужчина и 70-летняя женщина искали киллера для убийства главы общины.
В роли убийцы выступил полицейский, рассказала Волк. Заказчики выдали ему монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок для конспирации, а также сообщили необходимую информацию о будущей жертве.
Сотрудник полиции подготовили постановочные фотографии с места "убийства", при обмене снимков на вознаграждение заказчики преступления были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, отметила представитель МВД.
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , РИА Новости , Краснодар
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