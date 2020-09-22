ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина 

Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины , подозреваемого в призывах к экстремизму, и российского гражданина, жителя Евпатории , подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС.

Украинец, по данным спецслужбы, распространял в городах Крыма листовки с призывами к нарушению территориальной целостности России. Его задержали 19 сентября. Спустя два дня был задержан и россиянин. У него изъяли компоненты взрывных веществ, оружие и боеприпасы, а также листовки экстремистского содержания.