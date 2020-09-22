Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина 

Lenta.ru и ещё 6 23 минуты назад
ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина
Фото: РИА Новости
В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, и российского гражданина, жителя Евпатории, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС.
Украинец, по данным спецслужбы, распространял в городах Крыма листовки с призывами к нарушению территориальной целостности России. Его задержали 19 сентября. Спустя два дня был задержан и россиянин. У него изъяли компоненты взрывных веществ, оружие и боеприпасы, а также листовки экстремистского содержания.
Ранее сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края задержали руководителя религиозной секты Виссариона. Автоматчики ФСБ увезли его на вертолете. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Последние новости
В Тверской области разбился истребитель Су-30 В Тверской области разбился истребитель Су-30 ФСБ не выполнила обещание по делу Ивана Сафронова ФСБ не выполнила обещание по делу Ивана Сафронова Глава СВР назвал главную цель дела Навального Глава СВР назвал главную цель дела Навального
Комментарии
Происшествия , В мире , Конфликты , Криминал , Политика , Социология , Украина , Иисус Христос , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Евпатория , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский актер трагически погиб в ДТП
Российский актер трагически погиб в ДТП
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Опубликован сценарий распространения коронавируса
00:57
Опубликован сценарий распространения коронавируса
Наука и техника
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
01:08
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение