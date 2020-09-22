Журналист российского происхождения погиб в Стамбуле 

Стамбуле найден мертвым американский журналист российского происхождения Андре Влчек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

57-летний Влчек путешествовал с женой и двумя водителями. Они ехали на машине из северной провинции Самсун в Стамбул. По прибытии жена стала будить журналиста, однако он не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть Влчека.

Полиция считает обстоятельства смерти журналиста странными. По факту смерти начато расследование.

Андре Влчек родился в Ленинграде. После получения американского гражданства работал военным корреспондентом в различных изданиях. Как репортер побывал в зоне конфликтов в Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других странах. Влчек — автор журналистских расследований, режиссер, фотограф, драматург, а также соавтор книги «О западном терроризме» вместе с Ноамом Хомским