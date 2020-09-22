В Южном Ливане прогремел мощный взрыв 

В контролируемом партией «Хезболла» Южном Ливане произошёл взрыв. По некоторым данным, причиной взрыва мог стать удар израильских ВВС по складу вооружений шиитских бойцов.

Как сообщает ливанский телеканал ОТВ, инцидент произошёл в поселке Айн-Кана в районе Иклим ат-Туфах. После взрыва в небо поднялся чёрный столб дыма. В настоящее время, место происшествия оцеплено полицейскими и военнослужащими, туда направляются кареты скорой помощи.

Район Иклим ат-Туфах является одним из форпостов шиитской партии «Хезболла» и её вооруженной милиции.

Ранее генсек ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Вашингтон предлагал ему сделку. По словам Насраллы, США пытались «завести дружбу» с «Хезболлой» и предлагали организации «деньги, власть и даже помощь в политической реформе в Ливане» к выгоде военизированного движения. Основное условие, которое выдвигал Вашингтон — достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем. США даже обещали исключить «Хезболлу» из списка террористических организаций, сообщал NEWS.ru.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что предложение было отвергнуто. Он уверяет, что в сделке упоминались миллиарды долларов, которые могла бы получить группировка за выгодное Вашингтону соглашение с Израилем.