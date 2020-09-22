Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Южном Ливане прогремел мощный взрыв 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В Южном Ливане прогремел мощный взрыв
Фото: globallookpress.com
В контролируемом партией «Хезболла» Южном Ливане произошёл взрыв. По некоторым данным, причиной взрыва мог стать удар израильских ВВС по складу вооружений шиитских бойцов.
Как сообщает ливанский телеканал ОТВ, инцидент произошёл в поселке Айн-Кана в районе Иклим ат-Туфах. После взрыва в небо поднялся чёрный столб дыма. В настоящее время, место происшествия оцеплено полицейскими и военнослужащими, туда направляются кареты скорой помощи.
Район Иклим ат-Туфах является одним из форпостов шиитской партии «Хезболла» и её вооруженной милиции.
Ранее генсек ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Вашингтон предлагал ему сделку. По словам Насраллы, США пытались «завести дружбу» с «Хезболлой» и предлагали организации «деньги, власть и даже помощь в политической реформе в Ливане» к выгоде военизированного движения. Основное условие, которое выдвигал Вашингтон — достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем. США даже обещали исключить «Хезболлу» из списка террористических организаций, сообщал NEWS.ru.
Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что предложение было отвергнуто. Он уверяет, что в сделке упоминались миллиарды долларов, которые могла бы получить группировка за выгодное Вашингтону соглашение с Израилем.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
News.ru: последние новости
Актёр Дмитрий Жулин из «Александровского сада» погиб в ДТП Актёр Дмитрий Жулин из «Александровского сада» погиб в ДТП В МГЛУ открыли сбор средств на лечение пострадавшей в ДТП преподавательницы В МГЛУ открыли сбор средств на лечение пострадавшей в ДТП преподавательницы Гулявшую голой по Подмосковью телеведущую забрали в психдиспансер Гулявшую голой по Подмосковью телеведущую забрали в психдиспансер
Комментарии
Происшествия , Пожары , Хезболла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стали мишенью»: войска США бегут из оккупированных стран
«Стали мишенью»: войска США бегут из оккупированных стран
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
В Минске впервые заметили специального «Зубра»
В Минске впервые заметили специального «Зубра»
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Китай показал «бомбежку» США
02:19
Китай показал «бомбежку» США
Армия Азия
«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером
00:14
«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение