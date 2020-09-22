Московский адвокат сотрудничал с жестоким убийцей 

Судимый за убийство мужчина выманил 4,2 миллиона рублей у адвоката из Москвы . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Некоторое время назад 41-летний юрист-консультант обратился в полицию и рассказал, что в 2016 году познакомился с неким Андреем Адровым. Примерно год спустя тот предложил ему помощь в снятии штрафа в суде за миллион рублей. Адвокат согласился и передал деньги.

Спустя примерно еще один год юрист сам обратился к Адрову с просьбой помочь двум осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии в Карелии, перевестись в колонию в Рязанской области. Адров запросил за это 1,8 миллиона рублей и получил их. В 2019-м Адров получил 1,4 миллиона рублей за помощь в погашении судимости знакомого адвоката.

Мужчина до сих пор не выполнил ни одно из взятых на себя обязательств, в связи с чем юрист счел себя обманутым и обратился в полицию. Ее сотрудники возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Адров в 2009 году был осужден на 16 лет строгого режима за убийство знакомого. Адров договорился с товарищем, что купит у него 19 тысяч евро, но вместо сделки ограбил и застрелил приятеля, вывез его тело в лес и пытался сжечь», — сообщает «Комсомольская правда».