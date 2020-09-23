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Оставившую предсмертную записку московскую школьницу нашли живой

Мослентаиещё 3
10 часов назад
Оставившую предсмертную записку и пропавшую 12-летнюю московскую школьницу Диану Жулину нашли живой. Об этом в Instagram сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Оставившую предсмертную записку школьницу нашли
Фото: МослентаМослента
Утверждается, что девочку обнаружили волонтеры, вышедшие на поиски.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила «Ленте.ру», что местонахождение ребенка установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
О пропаже девочки сообщалось 22 сентября. После шестого урока ее должен был встретить дедушка, но школьница специально сказала ему неправильное время. Перед исчезновением она передала матери через одноклассника телефон и прощальную записку.
Происшествия,Юлия Иванова,СКР,Lenta.ru,
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