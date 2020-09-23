Оставившую предсмертную записку школьницу нашли

Оставившую предсмертную записку и пропавшую 12-летнюю московскую школьницу Диану Жулину нашли живой. Об этом в Instagram сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О пропаже девочки сообщалось 22 сентября. После шестого урока ее должен был встретить дедушка, но школьница специально сказала ему неправильное время. Перед исчезновением она передала матери через одноклассника телефон и прощальную записку.