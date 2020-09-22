Экс-глава Сургутского района допустил крушение самолета 

Бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко, управлявший частным легкомоторным самолетом, приводнил воздушное судно в озеро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . В результате инцидента никто не пострадал.

21 сентября в воде озера Высынглор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа был найден легкомоторный самолет Че-27. Впоследствии выяснилось, что он потерпел крушение при попытке взлета. Сидевший за штурвалом бывший глава района Дмитрий Макущенко принял решение приводнить самолет. Бывший чиновник и его единственный пассажир не пострадали.

Источник агентства в правоохранительных органах подчеркнул, что оба на момент инцидента были трезвы. В настоящее время сотрудники прокуратуры следственного комитета проводят проверки.

22 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Тверской области упал самолет Су-30, летчики успели катапультироваться. Инцидент произошел в ходе планового тренировочного полета. Пилоты после приземления вышли на связь и уже были эвакуированы на аэродром.