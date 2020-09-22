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Экс-глава Сургутского района допустил крушение самолета 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-глава Сургутского района допустил крушение самолета
Фото: РИА Новости
Бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко, управлявший частным легкомоторным самолетом, приводнил воздушное судно в озеро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате инцидента никто не пострадал.
21 сентября в воде озера Высынглор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа был найден легкомоторный самолет Че-27. Впоследствии выяснилось, что он потерпел крушение при попытке взлета. Сидевший за штурвалом бывший глава района Дмитрий Макущенко принял решение приводнить самолет. Бывший чиновник и его единственный пассажир не пострадали.
Источник агентства в правоохранительных органах подчеркнул, что оба на момент инцидента были трезвы. В настоящее время сотрудники прокуратуры и следственного комитета проводят проверки.
22 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Тверской области упал самолет Су-30, летчики успели катапультироваться. Инцидент произошел в ходе планового тренировочного полета. Пилоты после приземления вышли на связь и уже были эвакуированы на аэродром.
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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