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Женщину в Новодевичьем монастыре обокрали во время исповеди 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Россиянку в монастыре обокрали во время исповеди
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по факту кражи у женщины в Новодевичьем монастыре, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 22 сентября в полицию с заявлением обратилась 52-летняя москвичка. Она сообщила, что пришла на службу в Новодевичий монастырь и оставила на подоконнике две свои сумки.

«Вернувшись с исповеди, потерпевшая сумок не обнаружила. Внутри находились телефон, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 27,1 тыс. руб.», — сказал источник.

По данному факту оперативники возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность преступника.
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