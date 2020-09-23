Россиянку в монастыре обокрали во время исповеди

Уголовное дело возбуждено по факту кражи у женщины в Новодевичьем монастыре, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, 22 сентября в полицию с заявлением обратилась 52-летняя москвичка. Она сообщила, что пришла на службу в Новодевичий монастырь и оставила на подоконнике две свои сумки.

«Вернувшись с исповеди, потерпевшая сумок не обнаружила. Внутри находились телефон, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 27,1 тыс. руб.», — сказал источник.

По данному факту оперативники возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность преступника.