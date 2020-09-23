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Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой 

RT на русском и ещё 18 16 минут назад
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом сообщила её мать Надежда Славина.

«Всё хорошо, Диана нашлась… Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам, её будет охранять полиция, у неё возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду», — приводит её слова в Instagram РИА Новости.

Мать девочки также рассказала, что находится в шоковом состоянии, так как её дочь рассказывает про неё «какие-то жуткие вещи», хотя они не ругались.
Ранее газета «Известия» писала, что 21 сентября Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке в Москве, и пропала. Было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Другое , газета "Известия" , РИА Новости , Москва
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