Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой 

Об этом сообщила её мать Надежда Славина.

«Всё хорошо, Диана нашлась… Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам, её будет охранять полиция, у неё возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду», — приводит её слова в Instagram РИА Новости.

Мать девочки также рассказала, что находится в шоковом состоянии, так как её дочь рассказывает про неё «какие-то жуткие вещи», хотя они не ругались.

Ранее газета «Известия» писала, что 21 сентября Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке в Москве, и пропала. Было возбуждено уголовное дело.