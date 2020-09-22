«Присылал фото»: подробности личной жизни рыбинского маньяка 

Обвиняемый в зверском убийстве двух маленьких девочек в Рыбинске Виталий Молчанов активно знакомился с девушками в соцсетях, сообщает издание Ngs.ru. Одна из его онлайн-подруг рассказала журналистам, как предполагаемый убийца охмурял представительниц прекрасного пола.

Девушка по имени Анна случайно увидела фотографию Молчанова в телевизионных новостях. В человеке, которого журналисты назвали «рыбинским маньяком», она узнала своего друга по переписке. С девушка активно общалась 5-6 лет назад.

Тогда Анна не знала, что Молчанов находился в колонии, где отбывал наказание за убийство и изнасилование.

«Каждый день желал доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фото», — вспоминает девушка.

По ее словам, Молчанов был предельно мил, проявлял заботу и соучастие. Анна прервала общение, когда мужчина начал делать слишком интимные намеки. При этом она отмечает, что «прошла по краю», допуская, что могла отправиться к нему на встречу.

Виталий Молчанов, как сообщает «Рамблер», был задержан по подозрению в двойном убийстве и изнасиловании двух падчериц 8 и 13 лет. Известно, что со своей сожительницей, которая вместе с детьми переехала к нему в Рыбинск, познакомился в соцсетях. Предполагается, что на убийство Молчанова толкнула ревность.