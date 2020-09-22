Москвич получил по почте порно с женой

Житель Москвы узнал, что его жена снималась в порно, и обратился в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Некоторое время назад незнакомец прислал москвичу в социальной сети «ВКонтакте» порнографический ролик с участием его 34-летней жены, которая работает помощницей руководителя крупной компании, и удалил свою страницу.

Мужчина сообщил об этом в полицию. В своем заявлении он упомянул, что его супруга снималась в порно, будучи несовершеннолетней. По словам самой женщины, тогде ей был 21 год, а видео с ее участием должно было транслироваться исключительно в Японии. Полицейские инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.