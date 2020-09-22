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Москвич получил по почте порно с женой

Артём Кульша
51 минуту назад
Житель Москвы узнал, что его жена снималась в порно, и обратился в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Москвич получил по почте порно с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад незнакомец прислал москвичу в социальной сети «ВКонтакте» порнографический ролик с участием его 34-летней жены, которая работает помощницей руководителя крупной компании, и удалил свою страницу.
Мужчина сообщил об этом в полицию. В своем заявлении он упомянул, что его супруга снималась в порно, будучи несовершеннолетней. По словам самой женщины, тогде ей был 21 год, а видео с ее участием должно было транслироваться исключительно в Японии. Полицейские инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.
В январе, как сообщал «Рамблер», 38- и 47-летний жители Красноярска были арестованы по подозрению в осуществлении фото- и видеосъемки девушек 15-18 лет с целью изготовления порнографических материалов. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Происшествия,Москва,
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