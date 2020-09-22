Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»

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Красноярском крае задержаны основатель и участники религиозной организации «Церковь Последнего Завета». По версии следствия, Сергей Тороп, называвший себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, Вадим Редькин и Владимир Ведерников, организовавшие общину «Город Солнца», извлекали прибыль от своей религиозной деятельности. Кроме того, у правоохранителей есть сведения, что они применяли психологическое насилие по отношению к своим последователям.

В ходе проведения спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность «секты Виссариона», ее руководители были задержаны. В их жилищах проводятся обыски.