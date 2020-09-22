Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Опубликовано видео задержания основателя «секты Виссариона» 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Красноярском крае задержаны основатель и участники религиозной организации «Церковь Последнего Завета». По версии следствия, Сергей Тороп, называвший себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, Вадим Редькин и Владимир Ведерников, организовавшие общину «Город Солнца», извлекали прибыль от своей религиозной деятельности. Кроме того, у правоохранителей есть сведения, что они применяли психологическое насилие по отношению к своим последователям.
В ходе проведения спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность «секты Виссариона», ее руководители были задержаны. В их жилищах проводятся обыски.
Происшествия , Видео , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба суда над срочником Шамсутдиновым
Решена судьба суда над срочником Шамсутдиновым
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Видео
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение