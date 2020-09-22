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Москвич получил по почте снятое 13 лет назад порно с участием жены 

Vse42.ru 2 часа назад
Москвич получил по почте порно с женой
Фото: depositphotos.com
Как сообщается, жителю Москвы на почту неизвестные прислали порнофильм, в съемках которого принимала участие его супруга, снятый для японцев 13 лет назад.
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33-летняя москвичка обратилась к правоохранителям из-за того, что ее супругу выслали по электронной почте фильм для взрослых с ее участием.
Как выяснилось, около 13 лет назад женщина снялась в порнографическом фильме. При этом ее убедил автор ролика, что откровенные кадры будут доступны только в Японии и никакие ее личные данные не появятся в Сети.
Тем не менее в воскресенье, 20 сентября, ее мужу прислали то самое видео с незнакомого аккаунта, его удалили практически сразу. Отмечается, что между мужем и женой возник конфликт. Об этом пишет "Московский комсомолец".
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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