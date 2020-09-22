Москвич получил по почте порно с женой

Как сообщается, жителю Москвы на почту неизвестные прислали порнофильм, в съемках которого принимала участие его супруга, снятый для японцев 13 лет назад.

33-летняя москвичка обратилась к правоохранителям из-за того, что ее супругу выслали по электронной почте фильм для взрослых с ее участием.

Как выяснилось, около 13 лет назад женщина снялась в порнографическом фильме. При этом ее убедил автор ролика, что откровенные кадры будут доступны только в Японии и никакие ее личные данные не появятся в Сети.

Тем не менее в воскресенье, 20 сентября, ее мужу прислали то самое видео с незнакомого аккаунта, его удалили практически сразу. Отмечается, что между мужем и женой возник конфликт. Об этом пишет "Московский комсомолец".