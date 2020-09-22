Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Infiniti, который сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло 21 сентября в 16:20 мск на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где он наехал на пешеходов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, в аварии виновен водитель Infiniti, он ехал на красный свет светофора с превышением скорости.

В аварии пострадали четыре человека, трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался. Среди пострадавших два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина — пассажир машины Infiniti. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, у него также подозревают перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Также госпитализирована женщина с открытым переломом ноги, ампутацией лодыжки. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.