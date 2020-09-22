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«Все ходуном ходило»: что творится в Иркутске 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Сильный подземный толчок разбудил глубокой ночью и заставил перепуганных людей выбежать на улицу. Об этом со ссылкой на жителей Иркутской области сообщает «Лайф».
По данным издания, в соцсетях публикуются видео из квартир, где качались люстры, падали и разбивались вещи, звенела посуда в шкафах.
По словам жительницы города Слюдянка Иркутской области, подземные толчки привели к отключению света в городе.

«Все ходуном ходило. Все вырубилось. Слава богу, все живы. Все вышли, машины ездят, света нет. Мы все одетые, в одеяле. Никакой сирены, никакого оповещения нет. В общем, я очень боюсь подниматься на свой четвёртый этаж. Все стоят на улицах в основном, у кого машины есть, поехали по дачам», — поделилась она.

Жительница пригорода Иркутска также отметила, что подземный толчок всех напугал.

«Кто в чем выходил. Бабушка одна испугалась сильно. Толчок был такой сильный, что он поднял вообще всех людей, кто спал», — заявила она.

«Рамблер» писал, что, по данным мэрии Иркутска, эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук. Интенсивность в эпицентре составила 8.1 балла. Мэром Иркутска в городе был введен ежим повышенной готовности.
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Происшествия , Видео , Иркутск , Иркутская Область
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