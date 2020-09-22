Иркутске произошло землетрясение силой пять-шесть баллов. Город почувствовал две волны толчков. Люди были напуганы происходящим, некоторые семьи вышли на улицы с теплыми вещами и документами. Городская администрация ввела режим повышенной готовности. К счастью, разрушений зафиксировано не было.

«Землетрясение магнитудой 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1, эпицентр в Слюдянском районе п. Култук, в Иркутске и Слюдянке — пять-шесть баллов», — заявило ведомство в Instagram.

Сначала Иркутск почувствовал волну сильных толчков. Через 15 минут они повторились, но с меньшей магнитудой.

«Макросейсмическая интенсивность — 5 баллов. Эффекты: сильная тряска», — говорится в комментарии Байкальского филиала геофизической службы РАН.

Люди были напуганы происходящим, некоторые семьи вышли на улицы с теплыми вещами и документами.

«Я на 13 этаже. Все ходуном ходило. Крона дерева в горшке, как маятник качалась. Страшновато… В подъезде движуха, видимо, соседи на улицу побежали. Собаки лают», — рассказала местная жительница.

«Очень хорошо трясло — пять-шесть баллов. После, минут через пять-семь, еще тряхануло, но уже поменьше, но так же, с гулом», — приводит РИА «Новости» слова другого местного жителя Альберта Туманова.

По его словам, люди в городе боятся повторения толчков.

Он напомнил: все знают, что на Байкале землетрясения не редкость, однако сейсмоактивности такой силы не было девять лет.

«Пошла волна в сторону Иркутска, было время два ночи, внук звонил 13 минут третьего. Люди почувствовали, свет везде зажигали», — рассказывает иркутянка Татьяна.

«У меня до сих пор руки трясутся. Впервые за мою жизнь такое. Спишь себе, а потом бац -— и клетка попугаев начинает трястись. Я сначала ничего не поняла. А потом заорала и побежала на улицу», — приводит РЕН ТВ слова Марии Волковой

К счастью, разрушений зафиксировано не было. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме, рассказали в администрации.

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. Также в региональной столице по поручению мэра Руслана Болотова дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков.

Сейчас Иркутск патрулируют два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город», выявляют возможные повреждения зданий.

Особенностью данного землетрясения стало то, что практически одновременно было как минимум четыре подземных толчка.

Жителям города администрация посоветовала соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефону 112.

Как пояснили ТАСС в МЧС России, в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] ощущались толчки магнитудой 2,5-3. В целом, по словам сейсмологов, отголоски этого землетрясения были зарегистрированы на расстоянии свыше 500 км от эпицентра. Колебания земной коры зафиксировали даже в Монголии, отметили в Байкальском филиале геофизической службы РАН.

Предыдущее землетрясение произошло в регионе 6 июля. Тогда в Иркутске и Иркутском районе ощущались толчки силой 4 балла. Эпицентр находился в поселке Выдрино Кабанского района Бурятия. Также землетрясение было зафиксировано в Листвянке, Байкальске, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском, Усольском районах. Интенсивность сейсмоактивности составила от 2 до 5 баллов.