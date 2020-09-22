В городе Балаково в Саратовской области в понедельник 21 сентября местные жители были шокированы одним очень странным явлением — с неба в большом количестве падали мертвые вороны. Тела погибших птиц заполонили одну из центральных улиц города. На данный момент причины произошедшего не установлены. Идет следственная проверка и проводятся лабораторные исследования со взятыми образцами. Одной из предварительных версий является вспышка птичьего гриппа. Эта инфекция была недавно обнаружена в одном из хозяйств на Волге. Некоторые из местных жителей однако считают, что птицы погибли из-за влияния вышек сотовой связи.
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Читайте также