Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
В городе Балаково в Саратовской области в понедельник 21 сентября местные жители были шокированы одним очень странным явлением — с неба в большом количестве падали мертвые вороны. Тела погибших птиц заполонили одну из центральных улиц города. На данный момент причины произошедшего не установлены. Идет следственная проверка и проводятся лабораторные исследования со взятыми образцами. Одной из предварительных версий является вспышка птичьего гриппа. Эта инфекция была недавно обнаружена в одном из хозяйств на Волге. Некоторые из местных жителей однако считают, что птицы погибли из-за влияния вышек сотовой связи.
Происшествия , Видео , Саратов , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Видео
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение