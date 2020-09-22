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Появилось видео последствий взрыва в Тюмени 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В воскресенье 20 сентября в Тюмени произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В департаменте здравоохранения Тюменской области сделали заявление по поводу случившегося: "Вызов скорой помощи поступил в 20:11 (18:11 мск). На место бригада прибыла в 20:19 (18:19 мск). На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу № 1". Кроме этого сообщается, что были разрушены три балкона в пятиэтажке. Пострадали две квартиры. 75 человек были эвакуированы. В тушении пожара было задействовано 14 спасателей МЧС и 6 единиц спецтехники.
Происшествия , Видео , МЧС , Тюменская Область , Тюмень
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