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Россиянка случайно убила любовника во время секса 

Вероника Полынина 9 минут назад
Россиянка случайно убила любовника во время секса
Фото: depositphotos.com
Жительница подмосковного Ногинска случайно убила любовника во время секса, передает «360».
По данным источника издания в правоохранительных органах, 46-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга, полученной в результате нападения с применением тупого предмета и удара в челюсть.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что мужчина накануне находился у своей любовницы. Во время интимной близости женщина наотмашь ударила его локтем в голову. Затем они легли спать, а наутро женщина обнаружила, что любовник скончался.
Женщину задержали. По словам источника, ранее она имела судимость по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Ранее «Рамблер» писал, что двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа скинули своего друга в бассейн, посчитав, что он слишком пьян и ему нужно протрезветь. Мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул.
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Происшествия , МВД , Ногинск
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