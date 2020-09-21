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Мужчина в столичном магазине ударил женщину по лицу бутылкой водки 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Женщину избили водкой в магазине в Москве
Фото: РИА Новости
В магазине в центре столицы мужчина напал на женщину, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась гражданка 1995 года рождения.

«Она заявила, что в магазине на Комсомольском проспекте, д. 11 мужчина 1986 года рождения несколько раз угрожал ей расправой и нанес ей удар бутылкой водки в область лица», — пояснили в столичном главке.

Гражданина доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Выясняются обстоятельства случившегося.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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