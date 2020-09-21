Женщину избили водкой в магазине в Москве

В магазине в центре столицы мужчина напал на женщину, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась гражданка 1995 года рождения.
«Она заявила, что в магазине на Комсомольском проспекте, д. 11 мужчина 1986 года рождения несколько раз угрожал ей расправой и нанес ей удар бутылкой водки в область лица», — пояснили в столичном главке.
Гражданина доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Выясняются обстоятельства случившегося.